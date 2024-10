Damit sind die deutschen Ausfuhren in diesem Jahr bereits den fünften Monat gestiegen, während sie nur an drei Monaten im Monatsvergleich Rückschläge verzeichneten. Die meisten deutschen Exporte gingen im August laut Bundesamt in die Vereinigten Staaten. Die Exporte dorthin legten kalender- und saisonbereinigt um 5,5 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro zu. Auch nach China stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vormonat leicht, und zwar um 1,9 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro.