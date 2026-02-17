Prognose angehoben

Der DIHK hob seine Konjunkturprognose leicht an und rechnet nun für 2026 wie die Bundesregierung mit einem Wachstum von einem Prozent. Das liege allerdings zu einem grossen Teil auf Statistik- und Kalendereffekten. So gibt es in diesem Jahr mehr Arbeitstage, weil Feiertage auf Wochenenden fallen. International sei Deutschland beim Wachstum abgehängt. Im November hatte die DIHK für 2026 noch ein Wachstum von 0,7 Prozent erwartet. Stützend wirkten sich die staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur und Verteidigung aus.