Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben angesichts der Wachstumsschwäche in Deutschland die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. «Bleibt das Wachstumspotenzial so niedrig wie derzeit absehbar, wird das Land die grossen Herausforderungen finanziell und auch gesellschaftlich nicht stemmen können», teilten die Spitzenverbände am Mittwoch nach der Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an einer Klausurtagung mit. Notwendige Strukturreformen seien in den zurückliegenden Jahren unterblieben.