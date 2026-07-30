Einer Analyse der Bundesbank zufolge könnten die kriegsbedingten Belastungen für die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal geringer ausfallen als im Durchschnitt des zweiten Quartals - vorausgesetzt, die Situation im Nahen Osten spitzt sich nicht weiter zu. «Allerdings dürften sich dann auch die vorübergehend stützenden Faktoren aus dem zweiten Quartal umkehren oder entfallen. In der Summe könnte das BIP dann etwas schwächer zulegen», prognostiziert die Bundesbank für den Sommer.