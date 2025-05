Die deutsche Wirtschaft krankt seit Jahren an einem schwachen Konsum, der auch nach der Inflationswelle kaum in Gang kommt. Zudem lasten Energiekosten, Bürokratie und Handelskonflikte auf den Unternehmen. Für die Bundesrepublik könnte es auf das dritte Rezessionsjahr in Folge hinauslaufen, ein Novum in ihrer Geschichte.