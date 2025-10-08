Wirtschaftsvertreter fordern Reformen ein

Auch Wirtschaftsverbände warnten, die Wachstumsimpulse könnten verpuffen ohne grundlegende Reformen. «Strukturelle Probleme bleiben bestehen, und Verbesserungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind bislang kaum spürbar», erklärte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). Für einen Aufschwung müsse der Standort besser werden. «Dazu gehören niedrigere Energie- und Arbeitskosten sowie im internationalen Vergleich weniger Steuer- und Bürokratielasten.» Wachstum sei auch nötig, um die Kredite für die neuen staatlichen Investitionen wieder zurückzahlen zu können.