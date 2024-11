Deutsche Wirtschaft am Rande der Rezession

Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt bereits um 0,3 Prozent zurückgegangen. Wäre das BIP im dritten Quartal erneut geschrumpft, wäre die deutsche Wirtschaft nach üblicher Definition in eine «technische Rezession» gerutscht. Volkswirte sprechen davon bei einem Rückgang in zwei Quartalen in Folge.