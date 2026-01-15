Industrie in der Krise

Vor allem die Industrie bekommt die Flaute zu spüren. Dort wurde laut der Statistiker das dritte Jahr in Folge weniger erwirtschaftet. Schlüsselbranchen wie Auto- und Maschinenbau verzeichneten Einbussen, energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie unterschritten das niedrige Niveau der Vorjahre nochmals. Rückgänge gab es auch im Baugewerbe, etwa wegen der Krise im Wohnungsbau.