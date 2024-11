Deutsche Wirtschaft am Rande der Rezession

Im dritten Quartal wuchs die deutsche Wirtschaft schwächer als gedacht. In einer zweiten Schätzung ermittelte das Statistische Bundesamt ein Wachstum von 0,1 Prozent zum Vorquartal - auf Basis vorläufiger Daten waren es immerhin 0,2 Prozent. Damit ist die deutsche Wirtschaft noch knapper einer Rezession entkommen als bisher angenommen und schneidet schlechter ab als andere Länder in Europa. «Das Plus im dritten Quartal dürfte zunächst erst einmal nur ein Ausreisser, nicht aber eine Trendwende gewesen sein», sagt Ökonom Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).