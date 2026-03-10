«Wir gehen derzeit von einem Anstieg der Inflationsrate auf knapp 2,5 Prozent aus, wenn die Öl- und Gaspreise innerhalb der nächsten Wochen wieder sinken», sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. «Dies würde das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr um rund 0,2 Prozentpunkte verlangsamen, sodass wir mit einem Wachstum von 0,8 Prozent in diesem und 1,2 Prozent im nächsten Jahr rechnen.» Im Februar war die Inflationsrate in Deutschland noch auf 1,9 Prozent gefallen. Die Europäische Zentralbank strebt für die gesamte Eurozone auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.