«Ich glaube, dass die Regierungsumbildung schwierig war, aber wir sind durch», sagte Reiche. Die Bundesregierung könne jetzt mit der neuen Mannschaft «gut durchstarten». Die Reformen müssten dazu führen, dass sich eine positive Perspektive im Leben eines jeden Einzelnen widerspiegele. «Kommt also der Glaube, die Überzeugung zurück, dass es meinen Kindern einmal besser geht als mir, kommt diese Reform bei mir an - diese Zukunftsperspektive, diesen Optimismus wieder hinzubekommen, dazu braucht es wirklich einen guten Aufschlag im Herbst. Wir arbeiten daran.»