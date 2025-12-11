Reiche verwies auf den Grundsatz der EU-Kommission, dass keine Kumulierung von Beihilfen möglich sei. Das Ministerium versuche nun eine andere Lösung hinzubekommen: ob man einen chemischen Prozess so in Teile teilen könne, dass abgrenzbar Stromenergiemengen anrechenbar seien - so dass ein Teil für die Strompreiskompensation und ein anderer für den Industriestrompreis zur Verfügung stehe. «Die Kommission hat dazu noch keine Antwort gegeben, aber auch nicht Nein gesagt.»