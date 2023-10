Aktuell läuft es noch gut in der deutschen Autoindustrie, aber der Blick in die Zukunft ist von Sorgen und Ängsten geprägt. Der am Montag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex für die Branche weist auch für September ein aussergewöhnlich stark gespaltenes Bild auf. So wird die aktuelle Lage mit 20,9 Punkten bewertet. Das ist nicht nur ein solider Wert, sondern auch ein Anstieg um 7,7 Punkte zum August.

02.10.2023 11:38