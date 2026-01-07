Für 2026 erwartet die Bundesagentur für Arbeit angesichts der konjunkturellen Prognosen eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt. «Nimmt die Wirtschaft Fahrt auf, erholt sich auch der Arbeitsmarkt mit zeitlicher Verzögerung», sagte die Chefin der Bundesagentur, Andrea Nahles. Im Jahresverlauf sei dann erstmals seit drei Jahren ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit möglich - jedoch nicht vor Mitte des Jahres 2026.