Insgesamt verzeichnet das IAB-Arbeitsmarktbarometer aber seit mehr als einem Jahr eine Seitwärtsbewegung im leicht positiven Bereich. In das Barometer fliessen die Prognosen aller deutschen Arbeitsagenturen für die jeweils bevorstehenden drei Monate ein. Es gilt daher als Frühindikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit gibt an diesem Freitag ihre Statistik für die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung im Monat September bekannt.