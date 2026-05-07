Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem grossen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen. Ohne die Berücksichtigung von Grossaufträgen war der Auftragseingang insgesamt um 5,1 Prozent höher als im Vormonat./la/zb