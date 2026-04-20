Im Vergleich zum Jahr 2018 sind die Exporte um 64,3 Prozent und die Importe um 46,8 Prozent zurückgegangen. Im Vorfeld des aktuellen Konflikts sind die Exporte noch einmal deutlich weniger geworden. Für die Monate Januar und Februar 2026 weist die Statistik einen Einbruch um 48,5 Prozent aus./ceb/DP/nas