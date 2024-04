Im Februar gingen kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 72,9 Milliarden Euro in die EU-Mitgliedstaaten - die wichtigste Absatzregion für «Made in Germany». Das waren 3,9 Prozent weniger als im Januar. Die Exporte in Länder ausserhalb der EU stiegen dagegen leicht um 0,4 Prozent auf 60 Milliarden Euro.