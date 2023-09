Mit Blick auf den wichtigen Handelspartner China kritisierte Jandura, dass in der deutschen China-Strategie ein Regulierungswahn überwiege, der praxisfremd und oberlehrerhaft sei. «Wenn der Staat jetzt auch noch regulieren will, welche Investitionen im Ausland genehm sind und welche nicht, hat das mit freiem Unternehmertum in einer freien sozialen Marktwirtschaft nur noch wenig zu tun», sagte Jandura. Man müsse aufpassen, dass sich China nicht von Deutschland als Handelspartner entkopple. «Dann gehen hier in Deutschland buchstäblich die Lichter aus. Wir brauchen ein Umdenken, ein Rückbesinnen in der Bundesregierung», sagte Jandura./nif/DP/mis