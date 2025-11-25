«Erheblicher Wegfall von Dienstposten» geplant

Das Auswärtige Amt hat knapp 3.100 Mitarbeiter in der Zentrale sowie gut 3.200 in den rund 230 deutschen Auslandsvertretungen. Hinzu kommen fast 5.600 lokal Beschäftigte. Die angestossene Umstrukturierung sei auch die Grundlage für die vorgegebene Einsparung von acht Prozent der Stellen, schreiben von Geyr und Kotsch. Diese werde «zum Wegfall einer erheblichen Anzahl von Dienstposten führen». Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode des Bundestags im Jahr 2029 sollen nach den Berichten rund 570 Stellen vor allem in der Zentrale in Berlin gestrichen werden.