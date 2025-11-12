Wadephul geht von gemeinsamer G7-Abschlusserklärung aus

Wadephul rechnet nach eigenen Angaben damit, dass es beim G7-Treffen in der südöstlichen kanadischen Provinz Ontario eine gemeinsame Abschlusserklärung aller - inklusive der USA - geben wird, die die bisherige Haltung zur Ukraine unterstreicht. «Dieser Kreis der G7-Staaten steht an der Seite der Ukraine. Und genau das, was wir in der Vergangenheit erklärt haben und die Position, die wir bisher immer eingenommen haben, die bekräftigen wir auf dieser Konferenz», sagte der Minister vor Journalisten.