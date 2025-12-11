USA: Stützen nicht mehr gesamte Weltordnung

Die USA beklagen in der neuen Sicherheitsstrategie etwa einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Um die Nato geht es unter dem als Priorität angeführten Punkt «Lastenteilung und Lastenverschiebung», der mit der Klarstellung beginnt, dass die Zeiten, in denen die USA die gesamte Weltordnung stützten, vorbei seien. Von Verbündeten und Partnern wird gefordert, dass sie die Hauptverantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen und mehr in die gemeinsame Verteidigung investieren.