Deutschland werde «auf allen Seiten dafür werben, den Vorschlag, den ich im Detail noch nicht kenne, aber wo die Umrisse mir sehr gut vertraut sind und der unterstützenswert ist, soweit ich ihn kenne, diesen Vorschlag dann auch umzusetzen», sagte Wadephul. Er habe sich mit dem israelischen Aussenminister Gideon Saar und arabischen Ministern in den vergangenen Monaten darum bemüht, eine solche Lösung vorzubereiten und «auch einen gewissen Beitrag dazu zu leisten, dass wir jetzt da sind, wo wir sind», ergänzte der Minister.