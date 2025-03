Yamaha will in Europa aufschliessen

Die Brose-Fahrradmotoren werden hauptsächlich in Elektro-Mountainbikes verbaut. Der Autozulieferer hatte seinen ersten Elektroradmotor 2014 vorgestellt. Brose nennt auch keine Produktionszahlen, doch nach einer in mehreren Fachmedien zitierten Marktanalyse schätzte der Gründer des Prüfinstituts Velotech.de den Brose-Marktanteil bei E-Bike-Motoren in Europa Ende vergangenen Jahres auf sieben Prozent.