Nach dem 20-stündigen Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) läuft der Bahnverkehr in Deutschland seit den frühen Morgenstunden wieder weitgehend rund. «Die Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren seit Betriebsbeginn am frühen Morgen wieder nahezu überall nach dem regulären Fahrplan», teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Der Tarifkonflikt zwischen der DB und der GDL ist damit aber noch lange nicht gelöst - kommende Woche könnte es in die nächste Verhandlungsrunde gehen. Die Bahn will jedenfalls an dem vereinbarten Gesprächstermin festhalten, wie am Donnerstagabend aus Konzernkreisen verlautete.

17.11.2023 07:58