Der Bankenrettungsfonds FMS hat das vergangene Jahr mit Gewinn abgeschlossen. 502,6 Millionen Euro Plus standen Ende 2024 in der Bilanz, wie die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der aus Steuergeldern finanzierte Fonds nach zwei Jahren mit Gewinn wieder einen Verlust von minus 89,2 Millionen Euro Verlust ausgewiesen.