Die EU-Agrarminister hatten wegen der zuletzt gestiegenen Kosten für Dünger beschlossen, dass Mitgliedstaaten betroffene Betriebe gezielt stützen können, um zusätzliche Ausgaben für Düngemittel abzufedern. Zudem hat die EU befristet Zölle auf bestimmte Düngemittelimporte ausgesetzt. Stickstoffdünger gilt als besonders preissensibel, weil seine Herstellung eng an Erdgaspreise gekoppelt ist. Da Landwirte in der EU höhere Kosten in der Regel nicht weitergeben können, setzen viele nach Angaben der EU-Kommission weniger Dünger ein. Eine geringere Ernte sei das Ergebnis./mxx/DP/zb