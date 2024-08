Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht den Kampf gegen die zu hohe Inflation trotz jüngster Fortschritte noch nicht als gewonnen an. Das angepeilte Ziel von mittelfristig zwei Prozent in der Eurozone sei in Sicht, sagte Nagel am Donnerstag in einer Rede in Frankfurt. «Aber wir haben es noch nicht erreicht», machte das Mitglied im geldpolitischen Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich.