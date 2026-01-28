Die schwarz-rote Koalition will auch angesichts internationaler Spannungen weiter an besseren Bedingungen für die deutsche Wirtschaft und mehr Wachstum arbeiten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) stellte nach Beratungen des Koalitionsausschusses das Ziel wirtschaftlicher Stärke Deutschlands und Europas heraus. Dafür gehe es um Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivität und bei Innovationen. Zuletzt habe man auch erfahren, dass Grossmächte ohne Rücksicht handeln, sagte Merz, ohne Staaten zu nennen.