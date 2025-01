61. Sicherheitskonferenz

Die 61. MSC findet vom 14. bis 16. Februar 2025 im Hotel Bayerischer Hof in der Münchner Innenstadt statt. Welche Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr alle nach München kommen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass sowohl die eine Woche später anstehende Bundestagswahl als auch die Folgen der Regierungsneubildung in den USA mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump als Präsident grossen Einfluss auf die Konferenz haben werden. Nach Angaben der MSC werden «hunderte Entscheidungsträger und Meinungsführer aus verschiedenen Regionen der Welt» in München erwartet.