«Ich denke, praktisch alle unsere Verbündeten sind schon lange zu dieser Überzeugung gelangt - für uns Deutsche ist dieser Satz viel schwerer zu akzeptieren», erklärte Steinmeier im Nato-Hauptquartier in Brüssel. An die Adresse der Verbündeten sagte der Bundespräsident, er hoffe, dass dies in Anbetracht der deutschen Geschichte verständlich sei. Dennoch fordere er seine Landsleute dazu auf, sich dieser neuen Realität zu stellen.