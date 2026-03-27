Länder kritisieren neue Regeln als nicht weitgehend genug

Viele Länder kritisierten das Massnahmenpaket des Bundes allerdings als nicht weitgehend genug. Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD) warf den Mineralölkonzernen vor, den Krieg und ihre Marktmacht auszunutzen, um sich mit unangemessenen Übergewinnen die Taschen vollzumachen. «Das ist inakzeptabel und unanständig», sagte der SPD-Politiker. «Was wir jetzt brauchen, ist - untechnisch formuliert - eine Spritpreisbremse zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher, um einer drohenden Inflationsspirale von vornherein entgegenzuwirken.»