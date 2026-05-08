Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten in diesem Jahr und bis zum 30. Juni 2027 eine «Entlastungsprämie» von bis zu 1000 Euro zahlen können, die nicht versteuert werden muss. Zur Begründung heisst es im Entwurf, der Iran-Krieg habe massive wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht und werde für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zunehmend zu einer grossen Belastung. Die Bundesregierung hat dabei vor allem die hohen Energiepreise im Blick.