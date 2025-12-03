Für die Aufklärung wird eine hohe dreistellige Zahl von Drohnen des Typs «Aladin» beschafft. Zudem entwickelt und beschafft die Bundeswehr unter dem Namen «URANOS KI» ein neues, KI-gestütztes Überwachungssystem für grosse Räume, das zunächst bei der neuen Brigade in Litauen zum Einsatz kommen soll. Weitere Gelder fliessen in die Entwicklung eines neuen Radars für den Marinehubschrauber NH90 sowie in Spezialwerkzeuge für die Instandhaltung des Kampfjets Eurofighter.