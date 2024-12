Für die Wahl hat jede Abgeordnete und jeder Abgeordneter drei Stimmkarten in verschiedenen Farben. Auf den Karten in der Grösse einer Kreditkarte stehen der Name und die Fraktion, zu der ein Abgeordneter gehört. Blaue Stimmkarten bedeuten «Ja», rote Karten sind ein «Nein» und weisse Karten stehen für «Enthaltung»./sk/DP/men