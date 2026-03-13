Jetzt sorge der Iran-Krieg für weitere Risiken aufgrund der Blockade der Strasse von Hormus, sagte der Manager. Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Von der Blockade ist nicht nur die Öl- und Gasversorgung betroffen. «Es besteht die Sorge ernster, zunehmender Versorgungsengpässe bei Rohstoffen - zum Beispiel bei Ammoniak und Phosphat, Helium und Schwefel», sagte Grosse Entrup. Es gebe erste Hinweise auf Störungen bei internationalen Lieferketten.