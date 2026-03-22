«So kann und darf es nicht weitergehen»

HDE-Präsident Alexander von Preen warnt vor den Folgen: «Viele Innenstädte leiden heute schon sichtlich unter Leerständen. So kann und darf es nicht weitergehen.» Besserung sei nicht in Sicht. Die Lage sei vor allem bei vielen mittelständischen Händlern ernst. «Das Umfeld mit der seit Jahren vor sich hin dümpelnden Konsumlaune ist schwierig», so von Preen. Die Politik sei in der Pflicht, Kosten bei Energie und Beschäftigung zu senken.