Tesla im Abseits

Beim jüngsten Elektroboom bleibt Tesla weiter aussen vor. Der US-Autobauer - der unter anderem in Grünheide in Brandenburg ein grosses Werk hat - setzte in hierzulande im April rund 45 Prozent weniger Neuwagen ab als vor einem Jahr. Viele Menschen boykottieren die Elektroautos des Konzerns von Tech-Milliardär Elon Musk, der zunehmend rechtsextreme Positionen vertritt.