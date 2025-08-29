Der deutsche Einzelhandel ist überraschend schwach in das zweite Halbjahr gestartet. Im Juli seien die Umsätze preisbereinigt um 1,5 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Analysten wurden vom Dämpfer überrascht. Sie hatten im Schnitt eine stabile Entwicklung erwartet, nachdem die Erlöse im Juni um 1,0 Prozent gestiegen waren.