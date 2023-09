Deutschlands Exporteure sind mit einem Minus in die zweite Hälfte des laufenden Jahres gestartet. Sowohl im Vergleich zum Vormonat (minus 0,9 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (minus 1,0 Prozent) waren die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt rückläufig, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Insgesamt wurden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker im Juli Waren «Made in Germany» im Wert von 130,4 Milliarden Euro ins Ausland geliefert.

04.09.2023 08:47