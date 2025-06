Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist bereit, die Verteidigungsausgaben Deutschlands in den kommenden Jahren auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. «Die Welt hat sich die letzten drei, vier Jahren langsam weiter gedreht, und meine Verpflichtung ist, vor allem dafür zu sorgen, dass alle sicher leben können, und dafür muss jetzt mehr investiert werden», sagte der Vizekanzler beim «Ständehaus-Treff» der «Rheinischen Post» in Düsseldorf. «Und wenn das am Ende heisst, drei Prozent, dann machen wir drei Prozent, wenn das heisst 3,5 Prozent, machen wir 3,5 Prozent.»