Finanzminister Christian Lindner erwartet eine sinkende Zinsbelastung im Bundeshaushalt. «Warum? Weil wir ja eine Reihe von inflationsindexierten Anleihen begeben haben in der Vergangenheit. Und wenn die Inflationsrate runtergeht, dann sinkt dort die Belastung», sagte der FDP-Politiker am Dienstag bei einer Veranstaltung der «Süddeutschen Zeitung» in Berlin. Zuletzt war die Inflationsrate in Deutschland wieder deutlich gesunken, Experten gehen inzwischen davon aus, dass sie im kommenden Jahr wieder Werte um 2,6 Prozent erreichen kann.

14.11.2023 14:27