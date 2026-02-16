EU soll sicherer Hafen für Kapitalanlagen werden

«Wir wollen am Ende Lösungen für ganz Europa, und daran arbeiten wir sechs jetzt, immer mit dem Ziel, Europas Souveränität zu stärken, Europa gerade in diesen turbulenten Zeiten stark zu machen und daran zu arbeiten, dass wir auch international eine stärkere Rolle spielen», sagte Klingbeil vor Journalisten.