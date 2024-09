Bundesfinanzminister Christian Lindner hält nach der Wachstumsinitiative der Bundesregierung weitere Massnahmen für notwendig, damit deutsche Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Der FDP-Chef sagte beim Tag der Metall- und Elektro-Industrie in Berlin, niemand dürfe danach die Hände wieder in den Schoss legen, denn dann fange die weitere Arbeit erst an.