Unter dem Eindruck internationaler Handelskonflikte wegen der aggressiven Zollpolitik der USA sind die Finanzminister der G7-Staaten in Kanada zusammengekommen. Der deutsche Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) traf am Rande der Konferenz in dem Ferienort Banff in den Rocky Mountains seinen US-Kollegen Scott Bessent zu einem Vier-Augen-Gespräch.