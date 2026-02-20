Wenn es so weit sei und es um die Nachfolge von Lagarde gehe, werde sich die Bundesregierung aber «sehr schnell» mit dieser Frage beschäftigen und dann eine gemeinsame Position haben. «Und natürlich werden wir dann auch kraftvoll mitreden als Bundesregierung, wenn es um die Frage der Nachfolge von Frau Lagarde geht», sagte Klingbeil nach Gesprächen mit dem hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Vertretern des Finanzplatzes Frankfurt. Noch stehe das Thema nicht an.