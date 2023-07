Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland verstärken. Die Geldwäschebekämpfung soll "nachhaltig verbessert" werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervorgeht. Dieser ging in die regierungsinterne Abstimmung, wie ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin sagte. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

24.07.2023 13:43