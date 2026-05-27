Breuer: Russische Vorwürfe sind hybrider Angriff

«In allen Bereichen sind wir in einem Zustand, der nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht Krieg ist. Alle Nato-Staaten unterliegen hybriden Angriffen», sagte Breuer zu den russischen Vorwürfen. «Und so sehe ich auch all das, was jetzt gerade im Informationsumfeld passiert». Dagegen helfe nur «Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung». Nur darüber könne es gelingen, Dinge zu enttarnen und demaskieren sowie die wahren Absichten dahinter deutlich zu machen, sagte Deutschlands ranghöchster Soldat.