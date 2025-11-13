Kontrollen an Flughäfen

In Frankreich geriet Shein zuletzt vermehrt ins Visier der Regierung. Im Zuge dessen kündigte die Regierung an, am Pariser Flughafen 200.000 Shein-Pakete zu kontrollieren. Shein entging jedoch vorerst einer Seitensperre. Die Regierung habe erreicht, dass Shein alle illegalen Produkte von seiner Plattform entfernt habe, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das Unternehmen stehe aber weiterhin unter Beobachtung der staatlichen Behörden.