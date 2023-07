Die konjunkturellen Aussichten für die deutsche Wirtschaft trüben sich weiter ein. Am Dienstag verschlechterte sich die Unternehmensstimmung zum dritten Mal in Folge. Ökonomen interpretieren eine solche Bewegung normalerweise als konjunkturellen Wendepunkt. Schon am Montag hatte eine ähnliche Umfrage von S&P Global in dieselbe Richtung gedeutet.

25.07.2023 11:06